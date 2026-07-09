Новак: бензин в Крыму подорожал из-за усложнения логистики

Власти разбираются в причинах высоких розничных цен Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подорожание бензина в Крыму и Севастополе связано с объективным усложнением логистики доставки топлива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина.

- В связи с усложнением логистики, по причинам, понятно, что изменились маршруты и способы доставки, топливо, конечно, сейчас стоит дороже, чем в других регионах, даже по себестоимости, - сказал Новак.

По его словам, поставки на полуостров осуществляют только крупные нефтяные компании, так как других производителей топлива в регионе не. Однако власти совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разбираются в причинах высоких розничных цен.

Напомним, из-за перебоев с топливом, а также ударов ВСУ по инфраструктуре в Крыму и Севастополе с 26 июня введён режим ЧС регионального характера.