В Крыму подростков привлекают к созданию незаконных «топливных тайников»

В канистры топливо в Крыму не наливают уже больше месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму появились так называемые «топливные тайники», к созданию которых могут привлекать подростков, рассказал Мурат Сейтхалилов, специалист по работе с молодежью АНО «Дом Молодежи».

«Сейчас наболевшая тема – топливо. Много людей попадают в неприятные истории, схемы. Это касается и несовершеннолетних», - пояснил Сейтхалилов.

По его словам, подростки любят ездить на мопедах, и их тоже нужно заправлять. Но на АЗС это сейчас невозможно, а потому молодежь решает эту проблему через социальные сети у перекупщиков. Там несовершеннолетние могут наткнуться на мошенников, которые требуют предоплату или же предлагают налить бензин за выполнение каких-либо действий.

«Например, сейчас распространено делать «топливные тайники», к которым привлекают подростков», - добавил специалист по работе с молодежью.

В тайник молодые люди закапывают канистры, а покупатели их потом ищут.

Мурат Сейтхалилов напомнил, что за это, как и за другие нарушения, грозит ответственность. И обратился к родителям, чтобы они уделяли больше внимания детям, что позволит избежать неприятностей.