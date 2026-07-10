Города Крыма вошли в топ -10 популярных направлений для отдыха одиночек в июле

Евпатория Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта, Судак и Евпатория значатся в рейтинге локаций, куда чаще всего приезжают одинокие путешественники.

«На первом месте традиционно - Сочи, на втором - Санкт-Петербург, а на третьем – Москва», - специалисты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные города для одиночного отдыха в июле 2026.

Крымские курорты, несмотря на различные сложности, заняли пять позиций внизу списка.

Топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий в июле (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 3565;

Санкт-Петербург, 3369;

Москва, 3529;

Анапа, 2822;

Геленджик, 5370;

Ялта, 4139;

Феодосия, 2967;

Алушта, 4844;

Судак, 2736;

Евпатория, 3188.