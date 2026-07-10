«ЛизаАлерт» Крым: в Ялте пропала 37-летняя женщина

Виктория Курпилянская. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым / Vk

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что пропала 37-летняя Курпилянская Виктория Юрьевна из города Ялты. Почти неделю, с 4 июля 2026 года ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым / Vk

Приметы без вести пропавшей жительницы Южного берега Крыма: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза зелено-голубые. Во что была одета женщина, неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят связаться с диспетчерами «ЛизаАлерт» по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52 или по единому телефону экстренных служб 112.