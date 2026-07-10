В Иркутской области воспитательницу оштрафовали на 20 тысяч рублей за жестокое обращение с детьми

В Иркутской области воспитатель детского сада предстала перед судом за жестокое обращение с детьми Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор 74-летней сотруднице детского сада, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию и физическом насилии над малышами. Женщина работала с детьми двух-трех лет.

Родители начали замечать у детей синяки и ссадины еще в 2025 году, но сначала списывали их на игры и падения. Все изменилось, когда мама одного из мальчиков обнаружила у сына гематому на шее. Она потребовала записи с камер видеонаблюдения и увидела шокирующие кадры: воспитатель сталкивала ребенка с дивана, хватала за руки и вытаскивала из-под него стул во время занятий.

На собрании педагог извинилась, объяснив свое поведение отсутствием няни и перегрузкой. Однако мать пострадавшего обратилась в следственные органы, передают наши коллеги из «АиФ Иркутск».

В СУ СКР подтвердили, что женщина под видом воспитательных мер причиняла детям физическую боль и нравственные страдания. В ходе расследования она признала вину и раскаялась. В июне 2026 года суд с учетом возраста, отсутствия судимостей и положительной характеристики оштрафовал ее на 20 тысяч рублей и запретил заниматься обучением и воспитанием детей на два года.