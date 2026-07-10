Фото: пресс-служба ВТБ

Несмотря на режим чрезвычайной ситуации, полноценное обслуживание клиентов в Крыму и Севастополе продолжается. Ежедневно в офисы, контакт-центр и цифровые каналы банка обращаются свыше 6 тысяч человек.

Наиболее частые запросы касаются мер поддержки в период ЧС, а также работы банкоматов и дистанционных сервисов. Отмечается, что число посетителей офисов постепенно снижается, тогда как количество обращений в контакт-центр, напротив, растет. Это свидетельствует о переходе клиентов на удаленные каналы обслуживания.

Фото: пресс-служба ВТБ

Сеть банкоматов ВТБ в Крыму насчитывает 1,4 тысячи устройств. Они функционируют при наличии электроснабжения, а также в отделениях, подключенных к генераторам. Интерактивная карта работающих банкоматов на сайте и в мобильном приложении обновляется каждые 15–20 минут.

- Несмотря на действующий режим чрезвычайной ситуации, наша ключевая задача остается неизменной — обеспечить жителям Крыма и Севастополя непрерывный доступ к банковским услугам, - подчеркнул управляющий банка в Крыму Сергей Билецкий.