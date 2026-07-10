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НовостиЧто происходит10 июля 2026 9:33

Черноморский район остался без света

Черноморский район Крыма остался без электричества 10 июля
Алексей ЕЛАГИН
Черноморский район Крыма остался без электричества 10 июля

Черноморский район Крыма остался без электричества 10 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, Черноморский район Крыма остался без электричества. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил исполняющий обязанности главы администрации района Андрей Шатыренко.

«Минувшей ночью в результате вражеской атаки на энергетические объекты полуострова наш район оказался обесточен», – написал чиновник.

По его словам, поврежденные ЛЭП расположены за пределами муниципалитета. Шатыренко сообщил, что энергетики работают в усиленном режиме.

«Как только магистральная подача электроэнергии в наш район будет восстановлена, энергетики приступят к поэтапному подключению населенных пунктов», – добавил он.