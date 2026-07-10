Черноморский район остался без света

Черноморский район Крыма остался без электричества 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, Черноморский район Крыма остался без электричества. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил исполняющий обязанности главы администрации района Андрей Шатыренко.

«Минувшей ночью в результате вражеской атаки на энергетические объекты полуострова наш район оказался обесточен», – написал чиновник.

По его словам, поврежденные ЛЭП расположены за пределами муниципалитета. Шатыренко сообщил, что энергетики работают в усиленном режиме.

«Как только магистральная подача электроэнергии в наш район будет восстановлена, энергетики приступят к поэтапному подключению населенных пунктов», – добавил он.