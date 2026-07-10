В Крыму посчитали, во сколько обойдется обучение в автошколе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обучение в автошколе — это не двухмесячный экспресс-курс, а полноценный марафон на пять с половиной месяцев, требующий терпения и финансов. Корреспондент «Крымской газеты» прошел весь путь от справки до заветного удостоверения и подсчитал реальные затраты.

Подготовительный этап начинается с медсправки по форме 003-В/у. В платной клинике она стоит около 1,2 тысячи рублей, однако нарколога и психиатра необходимо проходить по месту регистрации — это занимает около двух недель и обходится еще в 1,3 тысячи рублей. Итого на старте — месяц и 2,5 тысячи рублей.

Само обучение длится пять с половиной месяцев. Теория дается легко, но практика начинается ближе к концу курса. Минимальные 28 занятий с инструктором требуют времени. Стоимость курса — 53 тысячи рублей (45 тысяч за обучение и 8 тысяч за ГСМ), госпошлина за права — 4 тысячи.

Пересдачи экзамена бесплатны, но между ними проходит минимум неделя. Дополнительные занятия с инструктором (2 тысячи рублей за час) помогают увереннее чувствовать себя на экзамене, но увеличивают бюджет. Всего на получение заветного удостоверения у корреспондента ушло 67,5 тысячи рублей.