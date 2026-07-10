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НовостиЧто происходит10 июля 2026 12:27

В Керчи главного инженера асфальтобетонного завода будут судить за загрязнение воздуха

Инженер асфальтобетонного завода пойдет под суд за загрязнение воздуха в Керчи
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Керчи главного инженера асфальтобетонного завода обвиняют в нарушении правил эксплуатации производственной установки, повлекшем загрязнение воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инженер отвечал за эксплуатацию асфальтосмесительной установки. Это оборудование было неисправным. Однако установка работала в таком состоянии. Из-за этого произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Случившееся привело к превышению предельно допустимых концентраций вредных компонентов в воздухе.

Было возбуждено уголовное дело. К расследованию привлекли специалистов в области экологии. Они провели необходимые измерения и исследования.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.