Погода на 11 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
11 июля на полуострове местами пройдут дожди.
В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+25°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +22°...+25°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +21°…+25°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Керчи +23°...+25°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +22°… +25°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+26°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +23°… +28°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +20°…+25°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +22…+23°, в Азовском +26°.