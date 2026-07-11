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НовостиОбщество11 июля 2026 2:53

Погода на 11 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове в разгаре лето
Галина КОВАЛЕНКО
Ай-Петри

Ай-Петри

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

11 июля на полуострове местами пройдут дожди.

В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Тепло 26...28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+25°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +22°...+25°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +21°…+25°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23°...+25°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +22°… +25°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+26°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +23°… +28°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +20°…+25°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+23°, в Азовском +26°.