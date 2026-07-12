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НовостиОбщество12 июля 2026 2:00

Погода на 12 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове дождливо
Галина КОВАЛЕНКО
Кача

Кача

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

12 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Алуште +22°...+26°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +21°…+25°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23°...+27°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +23°… +26°, южный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +28°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +24°…+27°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +22…+24°, в Азовском +26°.