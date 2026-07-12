Погода на 12 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
12 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Алуште +22°...+26°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +21°…+25°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Керчи +23°...+27°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +23°… +26°, южный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +28°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +24°…+27°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +22…+24°, в Азовском +26°.