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НовостиОбщество13 июля 2026 2:06

Погода на 13 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове пройдут небольшие дожди
Галина КОВАЛЕНКО
Черное море прогрелось до 24 градусов

Черное море прогрелось до 24 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

13 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 25...27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +22°...+26°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21°…+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +23°...+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +23°… +27°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +20°…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +26°… +29°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +24°…+26°, западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +22…+24°, в Азовском +26°.