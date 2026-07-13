Погода на 13 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
13 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 25...27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +22°...+26°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +21°…+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +23°...+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +23°… +27°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +20°…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Джанкое +26°… +29°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Бахчисарае +24°…+26°, западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
Температура воды в Черном море +22…+24°, в Азовском +26°.