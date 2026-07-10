В Крыму проверили качество морской воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор проверил качество морской воды и песка на пляжах Крыма. По результатам проведенных исследований, микробиологическим показателям соответствует 97,3% морской воды.

- Удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7 %, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, нарушения санитарно-химических норм выявили в 0,18% проб. А вот проб, не соответствующих требованиям по паразитологическим показателям, не обнаружили.

Тем временем мониторинг почвы в зонах рекреации показал, что только одна проба не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться можно на тех пляжах, которые получили соответствующее эпидемиологическое заключение.