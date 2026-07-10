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НовостиЧто происходит10 июля 2026 14:57

Крым свяжет с Херсонской областью новый автобусный маршрут

В Крыму появится новый автобусный маршрут в Херсонскую область
Галина КОВАЛЕНКО
Новый маршрут заработает осенью

Новый маршрут заработает осенью

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Межрегиональный автобусный маршрут, который соединит регион с Республикой Крым и городом Севастополем, зарегистрирован в Херсонской области.

В подведомственном Минтрансу России ФБУ «Росавтотранс» сообщили, что запустить маршрут необходимо не позднее 4 октября текущего года .

Новое направление внесено в Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а согласно действующему законодательству, начать эксплуатацию маршрута перевозчики обязаны в течение 90 дней с даты его регистрации .

Главная цель расширения транспортной сети - улучшение транспортной доступности и пассажирского сообщения между регионами Российской федерации .