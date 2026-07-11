Без света остались Саки и Сахарная Головка

Проблемы с электроснабжением устраняются Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В крымских Саках и севастопольском поселке Сахарная Головка возникли проблемы с электричеством.

Глава Сак Юлия Предыбайло сообщила, что из-за аварии без электроснабжения вся территория города. Руководитель также напомнила, что что генераторы на станциях водоснабжения будут запущены с 13.00 до 19.00.

В компании «Севастопольэнерго» рассказали, что в 6.56 11 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях. В итоге, частично обесточен поселок Сахарная Головка.

Энергетики Крыма и Севастополя делают все, чтобы исправить ситуацию, но когда снова появится свет неизвестно.