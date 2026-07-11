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НовостиЧто происходит11 июля 2026 14:06

В Керчи потушили крупный пожарвидео

В Керчи загорелось заброшенное административное здание
Галина КОВАЛЕНКО
Пожар успешно локализовали. Фото: кадр видео ГУ МЧС России в РК/МАХ

Пожар успешно локализовали. Фото: кадр видео ГУ МЧС России в РК/МАХ

В Керчи возник пожар на территории нерабочего производственного объекта. В пресс-службе МЧС России по Республике Крым сообщили, что возгорание произошло в административном корпусе, где огонь охватил кровлю и третий этаж. Общая площадь горения составила 1600 квадратных метров.

На место происшествия незамедлительно прибыл расчет пожарно-спасательного отряда, а также водовозки администрации города. Благодаря слаженным и оперативным действиям распространение огня удалось остановить - в настоящее время пожар локализован.

В Керчи тушили крупный пожар 11 июля

Видео: ГУ МЧС России в РК/МАХ

Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.