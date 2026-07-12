Где в Крыму выключили свет 12 июля

Без света остаются несколько муниципалитетов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму продолжаются перебои с подачей электроэнергии. Как рассказали в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», по состоянию на утро воскресенья, без света остаются несколько муниципалитетов.

Электричество полностью отсутствует в городах Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.

Дополнительные ограничения электроснабжения введены в городских округах Симферополь, Ялта, Судак, а также в городах Евпатория и Саки. Также отключения затронули Симферопольский, Бахчисарайский и Сакский районы.

В «Крымэнерго» подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Информация о сроках полного восстановления электроснабжения уточняется.