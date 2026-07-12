Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет пробок

Фото: пресс-службы Росавтодора.

Утром в воскресенье проезд к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту свободен с обеих сторон. Затруднений в движении не зафиксировано, сообщает инфоцентр по ситуации на транспортном переходе.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - сообщается в канале в Максе.

Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

Напомним, накануне, 11 июля, проезд по Крымскому мосту также был свободен. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников. Актуальную информацию о ситуации на переправе можно отслеживать в официальных каналах.