Севастополь продолжает жить по графикам отключения электричества

Ранее 12 июля часть города-героя была обесточена с 5:45 до 9:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье 12 июля в Севастополе продолжает действовать график отключения электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

По информации предприятия, это сделано в целях предотвращения аварии в энергосистеме города, вызванной возможным перегрузом электрических сетей.

Так, с 9:00 до 12:00 планируется ограничение электроснабжения по графику второй очереди.

Напомним, ранее 12 июля часть города-героя была обесточена с 5:45 до 9:00. Без света находились Ленинский и Гагаринский районы, включая ТЦ «SeaMall», Камышовую бухту, Юхарину балку и пляж «Омега». Также без электричества остались населенные пункты Байдарской долины и села на Южном берегу Крыма.