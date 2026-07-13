Движение по Крымскому мосту остается перекрытым больше 10 часов Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту остается перекрытым больше 10 часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована еще в 21.51. Людей, которые находятся на мосту, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В настоящее время ограничения сохраняются.