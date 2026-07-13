Два курорта Крыма вошли в топ-10 новых направлений для летнего отдыха

Пляж села Угловое Бахчисарайского райна Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Солнечная Долина и Угловое, которые расположены в Крыму, значатся в рейтинге востребованных новых локаций для отпуска.

«На первом месте Коконниэми в Карелии, на втором - Солнечная Долина в Крыму, на третьем - Миллерово в Ростовской области», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали те локации, которые раньше мало посещались, но показали рост интереса у туристов в этом июне, июле и августе.

Село Угловое Бахчисарайского района в этом списке заняло четвертое место.

Топ-10 самых новых направлений лета 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Коконниэми, Карелия - 10062;

Солнечная Долина, Крым -5 704;

Миллерово, Ростовская область - 3667;

Угловое, Крым - 5 729;

Приморское, Ростовская область - 5942;

Мариуполь, Донецкая область - 4521;

Селижарово, Тверская область - 7040;

Нурмойла, Карелия - 9105;

Абзаково, Башкирия - 3900;

Пластуновская, Краснодарский край - 6600.