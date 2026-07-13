Два курорта Крыма вошли в топ-10 новых направлений для летнего отдыха

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Солнечная Долина и Угловое, которые расположены в Крыму, значатся в рейтинге востребованных новых локаций для отпуска.
«На первом месте Коконниэми в Карелии, на втором - Солнечная Долина в Крыму, на третьем - Миллерово в Ростовской области», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали те локации, которые раньше мало посещались, но показали рост интереса у туристов в этом июне, июле и августе.
Село Угловое Бахчисарайского района в этом списке заняло четвертое место.
Топ-10 самых новых направлений лета 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Коконниэми, Карелия - 10062;
Солнечная Долина, Крым -5 704;
Миллерово, Ростовская область - 3667;
Угловое, Крым - 5 729;
Приморское, Ростовская область - 5942;
Мариуполь, Донецкая область - 4521;
Селижарово, Тверская область - 7040;
Нурмойла, Карелия - 9105;
Абзаково, Башкирия - 3900;
Пластуновская, Краснодарский край - 6600.