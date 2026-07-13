Химия, физика и творчество: как в Новосибирске «выращивают» медные украшения из листьев

Фото: предоставлено героиней публикации

Татьяна Гусева приехала в Новосибирск с Камчатки лечиться, а осталась ради творчества и комфортной жизни. В столице Сибири она нашла вдохновение в местной природе и теперь с помощью гальванопластики превращает листья и цветы в уникальные медные украшения.

Татьяна оказалась в Новосибирске случайно — приехала проверить здоровье, но безвозвратно влюбилась в город. Решение остаться далось легко: мастерица увидела здесь больше возможностей для реализации своих проектов. К моменту переезда она уже занималась гальванопластикой, а также изготавливала свечи и натуральное мыло.

«Первые пять месяцев стали решающими. Я поняла, что уезжать обратно не хочу. Основную жизнь решила проводить здесь», — рассказывает Татьяна корреспонденту Горсайта.

Новоиспеченная сибирячка оценила преимущества: из Новосибирска легче добираться в другие регионы, авиабилеты дешевле, качество продуктов и дорог оказалось лучше. Удивила и сибирская весна — на Камчатке она не видела такого буйства цветения.

Еще до переезда в 2024 году Татьяна увлеклась гальванопластикой — процессом создания точных металлических копий предметов с помощью электрического тока. Она изготавливает украшения и элементы интерьера в виде листьев, перьев и лепестков цветов, сохраняя их естественную форму. Природный материал помещают в гальваническую ванну со специальным раствором, где на нем нарастает слой металла.

В Новосибирске мастерица нашла идеальное сырье: огромное разнообразие деревьев, форм и фактур. Процесс создания одного украшения может занять до пяти дней и требует знаний химии и физики. Главная ошибка новичков — попытка ускорить процесс: слишком сильный ток портит качество покрытия.

Мастеров-гальванопластов в Новосибирской области немного. Татьяна планирует открыть мастерскую, где будет не только производить украшения, но и проводить мастер-классы. Сейчас она мечтает о том, чтобы ее работы появились и у сибирских клиентов.