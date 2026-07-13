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НовостиОбщество13 июля 2026 6:27

Движение троллейбуса №51 из Симферополя в Алушту временно приостановлено

Троллейбус №51 «Симферополь — Алушта» временно не ходит
Ирина ГЕРЦ
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

ГУП РК «Крымтроллейбус» информирует пассажиров о временной остановке движения троллейбусного маршрута №51. Причина — проведение организационных и технических мероприятий по стабилизации подачи электроэнергии на контактную линию.

Специалисты предприятия и профильных служб уже приступили к комплексу работ, необходимых для возобновления движения. Информацию о сроках восстановления маршрута и других изменениях в работе городского транспорта можно отслеживать в мессенджере MAX.

Дополнительные вопросы принимаются по горячей линии перевозчика: 8 (800) 777-54-33 (ежедневно с 06:00 до 22:00). Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.