В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1650 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9.30 понедельника, 13 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1650 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 800 машин. Время ожидания как в Крыму, так и на Кубани превышает два часа.