Крымский мост снова перекрыли

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли 13 июля Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 10.52.

Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.