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НовостиЧто происходит13 июля 2026 8:19

Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось 13 июля
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту возобновилось 13 июля

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось 13 июля

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.52. Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 11.14 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.