Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось 13 июля Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.52. Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 11.14 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.