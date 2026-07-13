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НовостиЧто происходит13 июля 2026 11:11

В Симферополе прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в троллейбусе

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания троллейбуса в Симферополе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту возгорания троллейбуса, которое произошло в Симферополе в понедельник, 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел утром. Во время движения загорелся троллейбус. Водитель эвакуировал пассажиров и сам покинул салон. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

В прокуратуре рассказали, что троллейбус ехал по маршруту №5. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации перевозок пассажиров.