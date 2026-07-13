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НовостиОбщество13 июля 2026 11:24

«Девятка» за 2,5 млн: в Краснодаре продают машину с пробегом 309 км

В Краснодаре ВАЗ-2109 с пробегом 309 км продают за 2,5 млн рублей
Ирина ГЕРЦ
ВАЗ-2109. Заставочное фото.

ВАЗ-2109. Заставочное фото.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На одной из площадок бесплатных объявлений появилось предложение о продаже легендарной «девятки». Автомобиль 2002 года выпуска за все время преодолел всего 309 километров, что для машины такого возраста — уникальный показатель.

Продавец утверждает, что ВАЗ-2109 находится в отличном состоянии, все детали оригинальные, машина готова к любым проверкам. Судя по фотографиям, автомобиль действительно сохранился в идеальном виде, передают kubnews.ru.

Цена вопроса — 2,5 миллиона рублей. Под капотом у «девятки» — 78-сильный 8-клапанный двигатель объемом 1,5 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач.