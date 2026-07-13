Жительница села Скалистое отметила столетний юбилей

Фото: администрация Бахчисарайского района

Сегодня, 13 июля, свой 100-й день рождения празднует Елена Антоновна Клименко. С юбилеем долгожительницу приехали поздравить руководители района и сельского поселения, сообщили в местной администрации.

Имениннице вручили поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина и приветствие от Главы Республики Крым Сергея Аксенова, передает Крымское информационное агентство.

Елена Антоновна родилась в Херсонской области. В годы войны ее семья трудилась в селе Ударное. После войны она посвятила себя работе на земле — более 40 лет проработала садоводом-виноградарем в совхозе имени Чкалова, за что удостоена звания «Ветеран труда».

Сегодня рядом с юбиляршей — дочь, зять, две внучки и четверо правнуков, которые окружают ее заботой и теплом.