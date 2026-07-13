Аксенов предупредил крымчан об активизации вражеских ботов в соцсетях

Основная цель таких вбросов - посеять панику и разобщить жителей полуострова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об активизации работы Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, боты действуют практически во всех чатах и комментариях и распространяют фейки.

- Уважаемые крымчане, прошу вас реагировать на информацию только из официальных источников и не допустить раскачки ситуации, прежде всего, в части межнациональных отношений, - сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что основная цель таких вбросов - посеять панику и разобщить жителей полуострова. Он призвал граждан критически оценивать любую непроверенную информацию и доверять только официальным сообщениям властей и оперативных служб.

Напомним, на фоне сложной оперативной обстановки в Крыму, связанной с регулярными атаками беспилотников и перебоями с энергоснабжением, в соцсетях активизировались фейковые аккаунты, распространяющие ложные сведения о ситуации в регионе.