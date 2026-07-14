В Севастополе организаторы незаконной миграции получили условные сроки

Суд вынес приговор четырем жителям Севастополя, признанным виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор группе из четырех жителей полуострова, которые помогали иностранцам фиктивно оформлять пребывание в России.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, среди осужденных оказалась ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Вместе с тремя представителями коммерческой фирмы она признана виновной в организации незаконного нахождения иностранных граждан в России.

«По результатам расследования уголовных дел установлено, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Для этого они использовали данные уже прекратившего деятельность индивидуального предпринимателя. Жертвами схемы стали иностранцы, которым таким образом оформляли поддельные документы о месте пребывания и трудоустройстве на строительном объекте.

Преступную деятельность удалось пресечь благодаря оперативникам УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В дальнейшем расследование вели сотрудники ГСУ СК РФ по региону при поддержке прокуратуры.

Суд назначил всем фигурантам условные сроки от трех до пяти лет лишения свободы, а также денежные штрафы — от 150 до 500 тысяч рублей. Экс-сотрудница ОМВД дополнительно лишена права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на три года. На нее также завели дела за превышение полномочий, мошенничество и организацию незаконной миграции.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.