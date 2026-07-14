В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 450 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 13.00 вторника, 14 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 450 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает час. Скопление транспорта также имеется и на Кубани. Со стороны Тамани стоят 70 машин.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 11.36. В 13.03 стало известно, что ограничения сняли.