В Крыму приезжий обеспечивал работу сим-боксов: его арестовали

В Крыму приезжий обеспечивал работу сим-боксов и получил два месяца ареста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму жителя Псковской области обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика и обеспечении его функционирования. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С мая по июнь 2026 года приезжий арендовал жилье в Симферополе. Там житель Псковской области организовал работу сим-бокса. При помощи этого устройства мошенники обворовывали россиян.

«Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. В настоящее время расследование продолжается.