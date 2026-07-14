Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

Во вторник, 13 июля, в Севастополе женщина на Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 11.30. 67-летняя женщина ехала за рулем Mitsubishi по Фиолентовскому шоссе. В районе дома № 6 по улице Маринеско иномарка сбила 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть по зебре на велосипеде. Светофор в этот момент был обесточен.

В Севастополе женщина на Mitsubishi сбила ребенка на велосипеде

«В результате дорожного происшествия ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что пострадавший был без шлема и защитной экипировки. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.