Крымчанам разрешили хранить лекарства в больничных холодильниках на время отключений света

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В Крыму Минздрав запустил экстренную меру поддержки для жителей, зависящих от важных лекарств. Граждане могут временно поместить свои медикаменты на хранение в холодильное оборудование медицинских учреждений. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.

Услуга доступна для всех крымчан, но при соблюдении нескольких условий. Прежде всего, лекарство необходимо доставить в больницу в специальной термосумке или сумке-холодильнике — это гарантирует, что препарат не испортится по пути. Кроме того, оно должно находиться в оригинальной заводской упаковке и сопровождаться инструкцией по применению.

В медицинских организациях, как подчеркнули в ведомстве, созданы все условия для соблюдения необходимого температурного режима. Пациентам гарантируют полную сохранность переданных препаратов на весь период хранения, передает «Крымская газета».

«Медицинские организации республики обеспечат строгое соблюдение температурного режима хранения и гарантируют сохранность ваших препаратов», —подчеркнули в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.