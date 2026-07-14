«Все в силе!»: в Симферополе даст концерт стендап-комик Маргарита Родина

Маргарита Родина. Фото: личный архив

Многие артисты отказались от гастролей на полуостров из-за непростой обстановки: мол, с бензином напряг, свет пропадает. Стендап-комик Маргарита Родина свое решение не изменила. Артистка очень любит Крым!

- Все в силе! Концерт состоится, нет и речи об отмене, - сообщил КП-Крым концертный директор Маргариты.

Выступление задумано как разговор со зрителем о будничном, но таком важном: как совмещать работу и детей, не сойти с ума от подростков, принять свой возраст и продолжать улыбаться. Ответы на вопросы заставят и посмеяться, и призадуматься, а возможно, взять советы на вооружение.

Маргарита Родина - жена и мама троих детей, о семейной жизни она знает не понаслышке. Концерт пройдет в Доме культуры профсоюзов (Симферополь, Киевская улица, 115) 16 июля в 19.00.