Из-за атак ВСУ в Ялте отменили график подачи электроэнергии

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 14 июля, из-за атак киевского режима в Ялте отменили график подачи электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко.
Из-за атак на энергосистему лимит электроэнергии на Южном берегу Крыма был снижен.
«В связи с этим заявленный накануне примерный график 3/3 теряет актуальность», – написал Олефиренко.
Чиновник заверил, что в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме. Первый замглавы добавил, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации.
«Прошу отнестись с пониманием!», – написал Олефиренко.
Ялтинцев призывают максимально сократить энергопотребление, следить за уровнем заряда телефонов, а также не ездить на лифтах.