Из-за атак ВСУ в Ялте отменили график подачи электроэнергии Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, из-за атак киевского режима в Ялте отменили график подачи электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко.

Из-за атак на энергосистему лимит электроэнергии на Южном берегу Крыма был снижен.

«В связи с этим заявленный накануне примерный график 3/3 теряет актуальность», – написал Олефиренко.

Чиновник заверил, что в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме. Первый замглавы добавил, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации.

«Прошу отнестись с пониманием!», – написал Олефиренко.

Ялтинцев призывают максимально сократить энергопотребление, следить за уровнем заряда телефонов, а также не ездить на лифтах.