На соцвыплаты крымчанам за полгода направили почти 13 млрд рублей

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Заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов Крыма Ирина Кивико отчиталась об итогах исполнения социальных обязательств перед жителями полуострова. В период с января по июнь 2026 года на эти цели было направлено порядка 12,9 млрд рублей, что превысило 59% от годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем финансирования увеличился на 2,4 млрд рублей.

«В Республике Крым системно и в полном объеме исполняются все принятые социальные обязательства перед жителями полуострова. Рост свидетельствует о планомерном наращивании мер поддержки населения», — подчеркнула Ирина Кивико.

Самый крупный блок финансирования — 6,8 млрд рублей — направлен на поддержку ветеранов, реабилитированных и малообеспеченных граждан. Эта статья выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а общее число получателей составило около 185 тысяч человек.