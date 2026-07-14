В Крыму стабилизируют цены на продукты, несмотря на логистические трудности

Пока что цены на продукты в магазинах остаются высокими Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму оперативно устраняют последствия режима ЧС, который ввели после атак беспилотников. Кроме того, решают проблемы со светом и поставками топлива, сообщил глава крымского парламента Республики Крым Владимир Константинов на встрече с журналистами.

«Сегодня в Крыму действует режим ЧС, он имеет свои параметры. Глава республики дал все соответствующие поручения, приняты нормативно-правовые документы, которые в первую очередь направлены на облегчение жизни простых людей», - сообщил Владимир Константинов.

По его словам, крымчанам помогают решать бытовые вопросы, связанные с нехваткой топлива, газа.

Также спикер парламента заявил, что цены на продукты будут стабилизированы, несмотря на логистические трудности.

Кроме того, в сентябре по графику пройдет проведение выборов депутатов Госдумы. Переноса не будет.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что баллонный газ будут выдавать бесплатно людям, которые живут в негазифицированных населенных пунктах.