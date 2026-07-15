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НовостиОбщество15 июля 2026 2:22

Погода на 15 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
В Крым нагрянули дожди

В Крым нагрянули дожди

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

15 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12м/с. Тепло 26...28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +22°...+28°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+26°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +25°…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +23°… +26°, южный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+26°, северо- западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +23…+25°, в Азовском +25°.