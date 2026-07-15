Погода на 15 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
15 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 26…28°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12м/с. Тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +22°...+28°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +21°…+26°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Керчи +25°…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +23°… +26°, южный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +23°…+26°, северо- западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +23…+25°, в Азовском +25°.