Жители Ялты пожаловались на работу шумного кафе в сквере Шевченко

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Жители Ялты жалуются на работу кафе «Мангал» в сквере Шевченко. Поводом для беспокойства стал едкий дым, громкая музыка и шум от генератора.

«Владелец кафе пошел навстречу, предложив к сентябрю самостоятельно демонтировать часть объекта, а существующее капитальное строение переоборудовать под офисное помещение», - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

При этом жители выдвинули еще несколько условий – генератор убрать внутрь и обеспечить шумозащиту, не шуметь после 10-ти вечера и установить фильтры на трубу, чтобы не было дыма.

Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко заявил, что жители и собственник кафе должны определиться до четверга, чтобы принять окончательное решение. Дальше власти будут действовать в рамках действующего законодательства.