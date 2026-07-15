Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для спортивного отдыха летом

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория значатся в перечне мест, где проводят летний отпуск, те кому по душе физические нагрузки.
«На первом месте оказался Сочи, второе место разделили Ялта и Санкт-Петербург, на третьем месте – Геленджик», - аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив заявки, назвали самые востребованные локации проживания, где спортзал или фитнес-центр не дальше одно километра.
Топ-10 популярных направлений для спортивного отдыха летом 2026(средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 5042;
Ялта, 6382;
Санкт-Петербург, 6034;
Геленджик, 6178;
Феодосия, 3585;
Судак, 4363;
Алушта, 6151;
Казань, 5949;
Евпатория, 4074;
Ейск, 3926.