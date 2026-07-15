«ПоискКрым»: без вести пропала 34-летняя жительница Евпатории

Кристина Гуляева. Фото: ДПСО «ПоискКрым»/Vk

Волонтеры отряда «ПоискКрым» сообщили, что ведется поиск Кристины Юрьевны Гуляевой. Жительнице Евпатории 34 года, она родилась в 1991 году. Почти две недели – с июля 2026 года ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: ДПСО «ПоискКрым»/Vk

Приметы без вести пропавшей: 168 сантиметров рост, худощавая, темно-русые волосы, карие глаза. Крымчанка была одета в кофту и платье белого цвета.

Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым»: +7978 560-60-60 или 112