Крым частично остался без света из-за атак ВСУ

Из-за атак украинских беспилотников Крым остается частично обесточенным 15 июля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, из-за атак украинских беспилотников Крым остается частично обесточенным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Украинские дроны атаковали объекты электроснабжения.

«В настоящее время часть населенных пунктов Северно-Западного и Восточного энергорайонов полуострова полностью обесточены», – говорится в сообщении.

Специалисты принимают все меры для того, чтобы возобновить энергоснабжение. Сейчас в Крыму действуют ограничения подачи электричества. Отключать свет будут оперативно в зависимости от ситуации. Сейчас предупреждать людей о времени подачи электроэнергии невозможно.