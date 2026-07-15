Аксенов: арендную плату для бизнеса в Крыму снизили на 75% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму снизили на 75% арендную плату для организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Речь идет о договорах, заключенных до 1 июня 2026 года. Мера поддержки касается бизнесменов и организаций, арендующих республиканское имущество. Плату снизят в том случае, если имущество используется для производства продуктов, напитков, а также для гостиничного бизнеса, деятельности санаториев, детского отдыха, а также для демонстрации кинофильмов.

«Заключать какие-либо дополнительные соглашения не требуется», – уточнил Аксенов.

Кроме того, для бизнеса предусмотрена отсрочка платежей за землю, которые подлежат оплате в срок до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года.

«Данная мера поддержки также оказывается в беззаявительном порядке, поэтому обращаться никуда не нужно», – сообщил Аксенов.