Уроженец Оренбурга стал заместителем министра ЖКХ Крыма

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма

Заместителем министра ЖКХ Крыма стал уроженец Оренбурга Евгений Швецов. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Назначить Швецова Евгения Геннадьевича на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», – говорится в документе.

В пресс-службе Министерства ЖКХ рассказали, что Швецов родился 16 апреля 1984 года в Оренбурге. Он закончил два вуза. С 2010 по 2020 года Швецов работал главой Ивановского сельсовета Оренбургского района. С 2023 по 2024 год чиновник руководил МУП «Муниципальный имущественный фонд» Оренбурга. Далее он был первым замглавы администрации Южного округа Оренбурга.

«В Министерстве ЖКХ РК Евгений Швецов, как профильный заместитель, отвечает за благоустройство и санитарную очистку общественных территорий», – говорится в сообщении.