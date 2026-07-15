Больше 112 тысяч километров за рулем: жительница Новосибирска объездила полмира на мотоцикле

Анастасия Дик мечтает покорить Латинскую Америку. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска Анастасия Дик объехала полмира за рулем мотоцикла - от Монголии до Турции, от Владивостока до Мурманска и побывала в десятках стран. Свой первый байк Анастасия купила после того, как в 23 года влюбилась в мотокаскадера из Колумбии. Отношения завершились, но желание почувствовать свободу на двух колесах осталось навсегда.

Сейчас в ее гараже — брутальный Honda Africa Twin, который безотказно служит уже шесть сезонов. Анастасия признается: в начале пути было страшно и неуверенно, но со временем мотоцикл стал частью ее жизни. Сегодня за плечами — 112 тысяч километров дорог, включая три поездки в Монголию, путешествия по Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Армении, Грузии, Турции и Узбекистану. На байке она побывала на Байкале, Алтае, Кавказе, в Крыму и даже доехала до перевала Дятлова, передает «Горсайт».

Дальние поездки, по словам Анастасии, редко обходятся без приключений. Самый запоминающийся случай произошел в Грузии, когда из-за грязи путешественникам пришлось шесть часов тащить тяжелые мотоциклы на себе. Замерзшие и перепачканные в глине, они добрались до деревни, где их накормили теплыми лепешками и сыром.

Главное желание Анастасии — Латинская Америка, особенно Патагония и Аргентина. Но туда она готова отправиться только с любимым человеком.

«Пока я его не встречу, этого не произойдет. Хочу увидеть красивую природу, прочувствовать комфортный климат - и все это вместе с ним», - заключила Анастасия.