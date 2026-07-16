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НовостиОбщество16 июля 2026 1:34

Погода на 16 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

На Крымском полуострове тепло и уютно
Галина КОВАЛЕНКО
Симферополь

Симферополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

16 июля на полуострове вполне комфортный день.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 28...30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+27°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +22°...+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25°…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25°…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23°… +28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +31°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +23°…+28°, северо- западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.