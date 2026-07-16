Погода на 16 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
16 июля на полуострове вполне комфортный день.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 28...30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+27°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +22°...+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25°…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +25°…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +23°… +28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +31°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +23°…+28°, северо- западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.