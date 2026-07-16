Путин наградил троих крымчан медалями «За спасение погибавших» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трое жителей Крыма наградили медалями «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства наградил жителей за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях. В частности, медалью отмечены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа. Оба они являются сотрудниками Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». Третий награжденный – командир пожарной части феодосийского пгт Приморский Олег Алтунин.