Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 5:13

Путин наградил троих крымчан медалями «За спасение погибавших»

Двое из них – сотрудники «Крым-Спас», а третий – командир пожарной части
Алексей ЕЛАГИН
Путин наградил троих крымчан медалями «За спасение погибавших»

Путин наградил троих крымчан медалями «За спасение погибавших»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трое жителей Крыма наградили медалями «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства наградил жителей за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях. В частности, медалью отмечены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа. Оба они являются сотрудниками Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». Третий награжденный – командир пожарной части феодосийского пгт Приморский Олег Алтунин.