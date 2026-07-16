Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для длительного отдыха в июле

Николаевка Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уютное, Стерегущее, Николаевка, Мисхор, Евпатория, Саки и Морское попали в рейтинг локаций, куда чаще всего россияне приезжают в середине лета.

«Первое место заняло Уютное в Крыму, на втором месте тоже крымский курорт Стерегущее, а на третьем - Шепси в Краснодарском крае», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив запросы и заявки, назвали популярные направления для длительного отдыха в июле 2026.

Нам же остается напомнить, что Морское в Судаке – это место рождения группы «Кино».

Топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Уютное, 9964;

Стерегущее, 3500;

Шепси, 3732;

Николаевка, 4404;

Мисхор, 5972;

Евпатория, 5024;

Агой (Краснодарский край), 5316;

Саки, 4471;

Ейск, 4886;

Морское, 5647.